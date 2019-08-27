Ксения Собчак всерьез взялась за свои соцсети. Телеведущая не устает генерировать необычный контент для подписчиков. На этот раз звезда разместила в Instagram снимок, на котором позирует в довольно странной компании: двое мужчин в костюмах из кружева, а также в противогазах и фуражках, украшенных стразами, нежно обнимают светскую львицу. Сама Собчак при этом делает максимально удивленное лицо. На журналистке надето красное платье с глубоким декольте.

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« Встреча с одноклассниками прошла удачно! » — подписала пост знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники Ксении Собчак оценили юмор знаменитости и принялись шутить по поводу ее необычных спутников.

«Киркорова обокрали!»

«Вы учились в цирковом училище?»

«Только не говорите, что это школьная форма»;

«Виторган и Богомолов помирились!» — делились шутками пользователи соцсети.

Однако ситуация с оригинальным снимком быстро прояснилась — фото Ксения Собчак сделала на праздновании дня рождения коуча и мотивационного тренера Елены Блиновской. Мужчины в стразах оказались танцорами стриптиз-шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксению Собчак заподозрили в пластике груди, беременности и ожирении.