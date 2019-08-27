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  4. «Одноклассники»: Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото

«Одноклассники»: Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото

, 12:31 Фото 742

Телеведущая опубликовала снимок, на котором ее обнимают мускулистые молодые люди в противогазах, украшенных стразами.

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Фото, видео : Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак всерьез взялась за свои соцсети. Телеведущая не устает генерировать необычный контент для подписчиков. На этот раз звезда разместила в Instagram снимок, на котором позирует в довольно странной компании: двое мужчин в костюмах из кружева, а также в противогазах и фуражках, украшенных стразами, нежно обнимают светскую львицу. Сама Собчак при этом делает максимально удивленное лицо. На журналистке надето красное платье с глубоким декольте.

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«Встреча с одноклассниками прошла удачно!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники Ксении Собчак оценили юмор знаменитости и принялись шутить по поводу ее необычных спутников.

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Однако ситуация с оригинальным снимком быстро прояснилась — фото Ксения Собчак сделала на праздновании дня рождения коуча и мотивационного тренера Елены Блиновской. Мужчины в стразах оказались танцорами стриптиз-шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксению Собчак заподозрили в пластике груди, беременности и ожирении.

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