Видео: Путин угостил Эрдогана мороженым на авиасалоне МАКС-2019

Президент РФ Владимир Путин угостил высокого гостя Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 Реджепа Эрдогана мороженым.

После осмотра авиашоу и экспозиций в павильонах аэропорта Жуковский лидеры России и Турции подошли к палатке с лакомством отечественного производства.

«Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое. Есть вологодское ванильное», — сказала продавщица.

Для своего турецкого коллеги Путин выбрал вологодское, а себе взял шоколадное и сливочное мороженое.

Эрдоган поинтересовался, заплатит ли за него Владимир Путин.

«Да, заплачу, конечно. Ты же гость мой», — ответил российский лидер.

Владимир Путин протянул продавщице пятитысячную купюру, а сдачу в шутку велел отдать министру на развитие авиационной отрасли. После этого президент России передумал и решил угостить мороженым членов обеих делегаций.

В прошлый раз президент России покупал мороженое на авиасалоне МАКС в 2017 году.