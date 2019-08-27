Видео: Путин угостил Эрдогана мороженым на авиасалоне МАКС-2019

Президент РФ Владимир Путин угостил высокого гостя Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 Реджепа Эрдогана мороженым.
После осмотра авиашоу и экспозиций в павильонах аэропорта Жуковский лидеры России и Турции подошли к палатке с лакомством отечественного производства.
Для своего турецкого коллеги Путин выбрал вологодское, а себе взял шоколадное и сливочное мороженое.
Эрдоган поинтересовался, заплатит ли за него Владимир Путин.
«Да, заплачу, конечно. Ты же гость мой», — ответил российский лидер.
Владимир Путин протянул продавщице пятитысячную купюру, а сдачу в шутку велел отдать министру на развитие авиационной отрасли. После этого президент России передумал и решил угостить мороженым членов обеих делегаций.
В прошлый раз президент России покупал мороженое на авиасалоне МАКС в 2017 году.