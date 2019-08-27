Анастасия Волочкова опубликовала довольно противоречивый пост в сторис Instаgrаm. На кадрах звезда жарит мясо на мангале рядом со своим домом, вот только подписать ролик балерина решила довольно своеобразно — «Вечный огонь» — такой фразой Волочкова охарактеризовала происходящее.

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На видео Анастасия рассказывает, что ее в очередной раз пытаются откормить шашлыком из мяса птицы, однако балерина все равно придерживается собственного, более легкого меню.

Как на это отреагировали подписчики звезды балета — осталось неизвестным, поскольку в сторис можно отправить только личные сообщения автору публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале с певицей Ольгой Бузовой. На кадрах, которые поп-дива опубликовала в соцсети, она облизывает тарелку и шутливо называет себя «блокадницей». Поступок экс-звезды «Дома-2» привел общественность в бешенство. После этого певица ограничила доступ к просмотру своего профиля.