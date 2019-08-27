  1. Пятый канал
  4. Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем — видео

Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем — видео

, 18:57 Видео 8 415

Довольно противоречивая подпись к видео с барбекю появилась в сторис Instаgrаm звезды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова опубликовала довольно противоречивый пост в сторис Instаgrаm. На кадрах звезда жарит мясо на мангале рядом со своим домом, вот только подписать ролик балерина решила довольно своеобразно — «Вечный огонь» — такой фразой Волочкова охарактеризовала происходящее.

«Леся Кардашьян»: Звезда «Орла и решки» пририсовала себе пышные бедра — фото

На видео Анастасия рассказывает, что ее в очередной раз пытаются откормить шашлыком из мяса птицы, однако балерина все равно придерживается собственного, более легкого меню.

Как на это отреагировали подписчики звезды балета — осталось неизвестным, поскольку в сторис можно отправить только личные сообщения автору публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале с певицей Ольгой Бузовой. На кадрах, которые поп-дива опубликовала в соцсети, она облизывает тарелку и шутливо называет себя «блокадницей». Поступок экс-звезды «Дома-2» привел общественность в бешенство. После этого певица ограничила доступ к просмотру своего профиля.

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +10°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

20:23
«Присяду-ка я на перчик!» Королева и Тарзан задорно отдыхают в Италии
20:16
Лукашенко дал возможность Депардье «пожить среди крестьян»
19:54
Федункив встретила 48-летие в шикарном платье и с пистолетом в руке — фото
19:44
Синоптик рассказал, какой будет погода в последний день лета
19:28
Велосипедист попал под авто Друзя в центре Петербурга — эксклюзивные кадры
19:26
Муж Серены Уильямс пришел на ее матч с Шараповой в антинаркотической футболке

Сейчас читают

65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем — видео
Как выглядит самая красивая тату-модель, превратившая тело в холст — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги