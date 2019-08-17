Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»

Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора. Такой призыв вызван «неприемлемым», по его словам, поведением певицы, которая пошутила про «блокадницу».

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Возможно Ольга Бузова испугалась блокировки соцсети, и ограничила доступ к просмотру своего профиля. Теперь, чтобы полюбоваться фото и видео звезды, необходимо подписаться на ее страницу. Знаменитости есть что терять — число ее фолловеров составляет порядка 16,2 миллиона людей.

Некоторое время назад Ольга Бузова разместила в Instagram провокационный ролик. На кадрах поп-дива облизала тарелку и шутливо заявила, что она — «блокадница». Поступок экс-звезды «Дома-2» привел общественность в бешенство. Многие знаменитости высказались о действиях певицы, как о неадекватных и необдуманных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Михаил Боярский прокомментировал высказывание Ольги Бузовой про «блокадницу».