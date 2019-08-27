  1. Пятый канал
  4. В Совфеде считают, что сенаторы США самопиарятся, жалуясь на отказ в визе

В Совфеде считают, что сенаторы США самопиарятся, жалуясь на отказ в визе

, 23:55 30

По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, если бы американцы даже не пытались согласовать поездку с российскими коллегами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Антон Новодержкин, Ting Shen Валерий Шарифулин , Stefani Reynolds, Douglas Christian / www.globallookpress.com

Жалуясь на отказ в российской визе, американские сенаторы занимаются самопиаром. Такое мнение высказал во вторник, 27 августа, член Совета Федерации, замглавы международного комитета и председатель комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов. Он отметил, что свои визиты господа Рон Джонсон и Крис Мерфи ни с Советом Федерации, ни с Государственной Думой не согласовывали.

«Американские сенаторы занимаются самопиаром. Если они хотят приехать в Россию, то хорошо бы сначала получить приглашение», — цитирует Климова РИА Новости.

Он отметил, что между Соединенными Штатами и Россией существует визовый режим, но если бы американские коллеги намеревались посетить нашу страну по линии парламента и согласовали свой визит с Госдумой или Совфедом, проблем бы у них не возникло. Климов сообщил также, что ничего не слышал о планах каких-либо переговоров с коллегами из США в Совете Федерации.

Российский сенатор напомнил, что год назад американские конгрессмены сами не хотели общаться.

«В прошлом году, когда возникла идея поездки наших парламентариев в США, мы получили вежливый намек, что ехать бы не надо. Хотя это был ответный визит на приезд в Россию американских конгрессменов. Мы и визы не стали получать», — сказал Климов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в понедельник, 26 августа, американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отказала ему в выдаче визы. Между тем российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что за визой Джонсон не обращался и о своих планах посетить Россию дипломатов не информировал. Позже МИД РФ пояснил, что сенатор находится в стоп-листе в ответ на аналогичные санкции США, и об этом ему самому прекрасно известно.

Вслед за Джонсоном во вторник, 27 августа, об отказе в российской визе заявил еще один американский сенатор, на этот раз представитель демократической партии Крис Мерфи.

Между тем стало известно, что еще у одного члена американского сената от республиканской партии никаких проблем с въездом на территорию РФ нет. Майк Ли из Штата Юта по-прежнему собирается в Россию. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ, вместе с Мерфи и Джонсоном он в сентябре он планирует посетить Косово, Сербию и Украину. В графике поездки первоначально значилась и Россия.

Читайте также

+15° Днём +21°
Ночью +10°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

0:56
Из горящей многоэтажки в Москве спасли 20 человек
0:43
Новгородская хатынь: рассекречен список карателей почти пяти тысяч человек в Железной горке
0:24
«Заинтриговали»: Семья Джигана не может улететь из Майами
0:10
Церемония закрытия чемпионата WorldSkills прошла в Казани
23:55
В Совфеде считают, что сенаторы США самопиарятся, жалуясь на отказ в визе
23:39
Муж Гагариной удивил юзеров миксом клипов Пугачевой и 50 Cent — видео

Сейчас читают

Сравнившую мангал с Вечным огнем Волочкову Милонов предложил отправить в Юнармию
Муж Гагариной удивил юзеров миксом клипов Пугачевой и 50 Cent — видео
«Присяду-ка я на перчик!» Королева и Тарзан задорно отдыхают в Италии

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги