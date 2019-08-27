В Совфеде считают, что сенаторы США самопиарятся, жалуясь на отказ в визе

Жалуясь на отказ в российской визе, американские сенаторы занимаются самопиаром. Такое мнение высказал во вторник, 27 августа, член Совета Федерации, замглавы международного комитета и председатель комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов. Он отметил, что свои визиты господа Рон Джонсон и Крис Мерфи ни с Советом Федерации, ни с Государственной Думой не согласовывали.

«Американские сенаторы занимаются самопиаром. Если они хотят приехать в Россию, то хорошо бы сначала получить приглашение», — цитирует Климова РИА Новости.

Он отметил, что между Соединенными Штатами и Россией существует визовый режим, но если бы американские коллеги намеревались посетить нашу страну по линии парламента и согласовали свой визит с Госдумой или Совфедом, проблем бы у них не возникло. Климов сообщил также, что ничего не слышал о планах каких-либо переговоров с коллегами из США в Совете Федерации.

Российский сенатор напомнил, что год назад американские конгрессмены сами не хотели общаться.

«В прошлом году, когда возникла идея поездки наших парламентариев в США, мы получили вежливый намек, что ехать бы не надо. Хотя это был ответный визит на приезд в Россию американских конгрессменов. Мы и визы не стали получать», — сказал Климов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в понедельник, 26 августа, американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отказала ему в выдаче визы. Между тем российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что за визой Джонсон не обращался и о своих планах посетить Россию дипломатов не информировал. Позже МИД РФ пояснил, что сенатор находится в стоп-листе в ответ на аналогичные санкции США, и об этом ему самому прекрасно известно.

Вслед за Джонсоном во вторник, 27 августа, об отказе в российской визе заявил еще один американский сенатор, на этот раз представитель демократической партии Крис Мерфи.

Между тем стало известно, что еще у одного члена американского сената от республиканской партии никаких проблем с въездом на территорию РФ нет. Майк Ли из Штата Юта по-прежнему собирается в Россию. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ, вместе с Мерфи и Джонсоном он в сентябре он планирует посетить Косово, Сербию и Украину. В графике поездки первоначально значилась и Россия.