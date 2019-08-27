«Игры с моими искренними усилиями»: Сенатор из США возмущен отказом РФ во въезде

Сенатор от штата Висконсин, член Республиканской партии Рон Джонсон возмутился, что ему якобы было отказано в получении въездной визы в Россию. Как сообщила его пресс-служба, он намеревался посетить РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США и намеревался провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов, представителями общественных организаций, пишет «Экономика сегодня».

« К сожалению, российские должностные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренним усилиями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я буду продолжать выступать за решительный и жесткий ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это представляется возможным », — приводятся слова Джонсона.

При этом не уточняются ни сроки его «сорванного» визита, ни состав делегации.

В свою очередь в посольстве России в США сообщили, что Джонсон не обращался в диппредставительство за визой и не информировал о своих планах посетить РФ.

64-летний американский политик зарекомендовал себя как ярый русофоб: он инициировал и продвигал законодательные акты, направленные на то, чтобы привлечь Россию «к ответственности за агрессию на Украине и преследование диссидентов», инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда украинские моряки нарушили границу РФ. Также он желает ввести санкции против Москвы из-за газопровода «Северный поток — 2».

Ранее в МИД РФ назвали санкции США из-за «Северного потока — 2» витком русофобии.