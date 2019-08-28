Возлюбленная Петросяна рассказала о своих недостатках

Помощница Евгения Петросяна, которую фанаты комика считают его возлюбленной — Татьяна Брухунова — откровенно рассказала о собственных недостатках. С возрастом муза юмориста пришла к тому, что главное — это любить себя. Об этом девушка поведала в Instagram-аккаунте.

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Длительное время Татьяна Брухунова страдала от тяжкого заболевания — акне. «Бонусом» к проблемной коже лица стали и другие изъяны во внешности.

«12 лет я боролась с жуткой формой акне. Сегодня я могу позволить себе не доставать пудреницу месяцами. Много лет ушло у меня на принятие себя, своего лица, сутулости, которая со мной с юности (это случилось из-за компрессии позвонков грудного отдела), плохого зрения (привет, наследственность!) и очков. Но с годами все это я не только приняла, но и полюбила» , — поделилась директор Петросяна.

По мнению Татьяны Брухуновой, важно не слушать никого, а просто делать то, что хочется и выглядеть так, как нравится.

« Главное нравиться себе! К примеру, я люблю пасту и вдруг кто-то скажет мне, что это невкусно. Что я отвечу? Каждый сам выбирает, что ему есть, как одеваться и с кем ему быть. Нужно быть уверенной в себе и своем внешнем виде », — заявила знаменитость.

Татьяна Брухунова призналась, что любовь к собственным недостаткам «завоевывалась» ей на протяжении долгих лет.

«Уверенность в себе необходимо взращивать подобно диковинному цветку», — рассказала муза юмориста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленная Петросяна показала, как отдыхает с юмористом.