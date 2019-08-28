Возлюбленная Петросяна рассказала о своих недостатках

Помощница Евгения Петросяна, которую фанаты комика считают его возлюбленной — Татьяна Брухунова — откровенно рассказала о собственных недостатках. С возрастом муза юмориста пришла к тому, что главное — это любить себя. Об этом девушка поведала в Instagram-аккаунте.
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Длительное время Татьяна Брухунова страдала от тяжкого заболевания — акне. «Бонусом» к проблемной коже лица стали и другие изъяны во внешности.
По мнению Татьяны Брухуновой, важно не слушать никого, а просто делать то, что хочется и выглядеть так, как нравится.
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Татьяна Брухунова призналась, что любовь к собственным недостаткам «завоевывалась» ей на протяжении долгих лет.
«Уверенность в себе необходимо взращивать подобно диковинному цветку», — рассказала муза юмориста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленная Петросяна показала, как отдыхает с юмористом.