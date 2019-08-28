Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
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Возьмите своих коллег на вечеринку с тобой, Телец. Вы можете обнаружить, что у вас больше общего с ними, чем вы предполагали. Дева, идите против голоса в своей голове, который говорит, что вы сражаетесь в уже проигранной битве и стойте на своем. Вы найдете способ победить ваши обстоятельства. Козерог, из тьмы в свет. Эта неделя обещает принести много радостных новостей с собой.
Овен — гороскоп на сегодня, 28 августа
Есть разница между вещами, которые хороши для вас, и теми, которые хорошо выглядят на бумаге. Научиться отличать их друг от друга изменит вашу жизнь, Овен.
Соединитесь с мудростью внутри себя, прежде чем сделать выбор. Держитесь подальше от краткосрочных выгод и помните о долгосрочной перспективе. Это поможет вам двигаться вперед с достоинством и грацией.
Космический совет: сосредоточиться на долгосрочном росте
Телец — гороскоп на сегодня, 28 августа
Сегодняшний день приносит радостные вести о работе. То, на что вы надеялись и молились, собирается принять осязаемую форму.
Но вы не празднуете эту победу в одиночку. Позовите своих коллег на вечеринку. Общайтесь с ними на неформальном уровне. Вы можете обнаружить, что у вас больше общего с ними, чем вы себе представляли.
Космический совет: узнайте своих коллег на неформальном уровне.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 28 августа
Близнецы, это нормально, что не все вместе. Понять уровень энергии вашего тела и работать соответственно. Если вы больны, оставайтесь в постели немного дольше, если вам нужно.
Давление против течения окажется контрпродуктивным. Даже незначительное разочарование или расстройство будет мешат вашему выздоровлению. Помните, что для восстановления сил требуется не только физическое, но и эмоциональное тело.
Космический совет: противодействие течению окажется контрпродуктивным.
Рак — гороскоп на сегодня, 28 августа
Мы говорили, что каждая мысль должна быть заряжена сильным намерением? Сможет ли это вдохновить вас изменить направление мышления?
Хватит фокусироваться на потерях и неудачах, Рак. Подумайте о сегодняшнем дне как о первом дне в вашей жизни и представьте, как будут выглядеть следующие шесть месяцев. Посейте свои семена с намерением, и будьте готовы перевернуть вашу жизнь.
Космический совет: сеять семена осознанно и с любовью.
Лев — гороскоп на сегодня, 28 августа
Если вы чувствуете, что застряли в колее, возможно, так и есть. Но нет причины, по которой вы не можете все изменить - начиная с сегодняшнего дня.
Что помогает вам разблокировать канал творчества? На этой неделе выделите час для самовыражения каждый день. Пишите, рисуйте, готовьте и развлекайтесь. Вы обнаружите, что радостные эмоции помогают вам заставить себя работать наилучшим образом.
Космический совет: найдите время для самовыражения.
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Дева — гороскоп на сегодня, 28 августа
Предстоящая неделя может быть сложной во многих отношениях, учитывая хаос и волнение. Идите против голоса в вашей голове, который говорит, что вы сражаетесь в уже проигранной битве и стойте на своем.
Вам может понадобиться немного больше времени, чтобы добраться до желаемого пункта назначения, но это не значит, что вы в конечном итоге не доберетесь туда. Доверьтесь процессу.
Космический совет: вы найдете способ победить ваши обстоятельства.
Весы — гороскоп на сегодня, 28 августа
Если бы мы не споткнулись и не падали время от времени, мы бы не выросли, Весы.
Не позволяйте неудачам сбить вас с толку. У вас итак много препятствий на пути. Каждый раз, когда вы чувствуете, что застряли в своих текущих проблемах, сделайте глубокий вдох, вызовите свою духовную команду и вспомните, кто вы есть.
Космический совет: вы дойдете до финиша, несмотря на невзгоды.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 28 августа
Все, что блестит, на самом деле - золото. Кто-то из вашего круга души может предложить вам новый проект или предложить сотрудничество. Пусть ваши сердца и умы встретятся на этой неделе, Скорпион.
На вашем пути большая магия. Их перспектива также может помочь вам возродить новый проект или получить свежую информацию о чем-то, что какое-то время казалось тусклым. Просто установите условия с самого начала, чтобы все были на одном пути.
Космический совет: творчество и сотрудничество на картах для вас.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 28 августа
Вы радость. Вы любовь. Вы мир. Вы позитив. Вы луч солнечного света в мире темных облаков. Продолжайте вибрировать выше и быть источником тепла для окружающих.
Вещи, которы важно сделать сегодня: праздновать любовь в ее бесчисленных формах. Когда вы в последний раз брали маму на коктейль или рассказывали своим лучшим друзьям, насколько они особенные? Маленькие жесты имеют большое значение, Стрелец.
Космический совет: только хорошие флюиды.
Козерог — гороскоп на сегодня, 28 августа
Из тьмы в свет, Козерог. Эта неделя обещает принести много радостных новостей. Скажем так, у вас сегодня будет больше, чем одна причина оказаться за стойкой бара.
Когда вы это сделаете, подумайте о сотруднике, с которым вы могли непреднамеренно сжечь мосты. Приготовьте им зелье мира и сделайте честную попытку попасть на одну и ту же страницу.
Космический совет: многие радостные вести приходят к вам.
Водолей — гороскоп на сегодня, 28 августа
Бизнес развивается лучше, чем когда-либо. Некоторые из вас могут быть свидетелями огромного увеличения прибыли. Помните, что научиться зарабатывать деньги для вас так же важно, как и их тратить.
Не поддавайтесь желанию потратить все это сразу. Сосредоточьтесь на инвестировании своего богатства в правильных местах. Что, если это секрет того, как жить более процветающей жизнью?
Космический совет: научитесь заставлять ваши деньги работать на вас.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 28 августа
Готовы написать еще одну историю успеха? Власть и престиж - это ваше право сохранить. Кроме того, денежные вознаграждения, которые сделают ваш банковский счет наполненным гордостью.
Но этот разговор больше о том, что вы можете потерять в сделке. Ваше психическое и физическое здоровье так же важно, как и его улучшение. В мире, который постоянно ожидает, что вы будете в пути, выделите себе время, необходимое для нажатия кнопки сброса.
Космический совет: вы только что завершили значительное путешествие. Позвольте себе время, необходимое для отдыха.
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