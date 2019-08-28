Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Хватит фокусироваться на потерях и неудачах, Рак. Подумайте о сегодняшнем дне как о первом дне в вашей жизни и представьте, как будут выглядеть следующие шесть месяцев. Посейте свои семена с намерением, и будьте готовы перевернуть вашу жизнь.

Мы говорили, что каждая мысль должна быть заряжена сильным намерением? Сможет ли это вдохновить вас изменить направление мышления?

Давление против течения окажется контрпродуктивным. Даже незначительное разочарование или расстройство будет мешат вашему выздоровлению. Помните, что для восстановления сил требуется не только физическое, но и эмоциональное тело.

Близнецы, это нормально, что не все вместе. Понять уровень энергии вашего тела и работать соответственно. Если вы больны, оставайтесь в постели немного дольше, если вам нужно.

Но вы не празднуете эту победу в одиночку. Позовите своих коллег на вечеринку. Общайтесь с ними на неформальном уровне. Вы можете обнаружить, что у вас больше общего с ними, чем вы себе представляли.

Сегодняшний день приносит радостные вести о работе. То, на что вы надеялись и молились, собирается принять осязаемую форму.

Соединитесь с мудростью внутри себя, прежде чем сделать выбор. Держитесь подальше от краткосрочных выгод и помните о долгосрочной перспективе. Это поможет вам двигаться вперед с достоинством и грацией.

Есть разница между вещами, которые хороши для вас, и теми, которые хорошо выглядят на бумаге. Научиться отличать их друг от друга изменит вашу жизнь, Овен.

Возьмите своих коллег на вечеринку с тобой, Телец. Вы можете обнаружить, что у вас больше общего с ними, чем вы предполагали. Дева, идите против голоса в своей голове, который говорит, что вы сражаетесь в уже проигранной битве и стойте на своем. Вы найдете способ победить ваши обстоятельства. Козерог, из тьмы в свет. Эта неделя обещает принести много радостных новостей с собой.

Лев — гороскоп на сегодня, 28 августа

Если вы чувствуете, что застряли в колее, возможно, так и есть. Но нет причины, по которой вы не можете все изменить - начиная с сегодняшнего дня.

Что помогает вам разблокировать канал творчества? На этой неделе выделите час для самовыражения каждый день. Пишите, рисуйте, готовьте и развлекайтесь. Вы обнаружите, что радостные эмоции помогают вам заставить себя работать наилучшим образом.

Космический совет: найдите время для самовыражения.

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Дева — гороскоп на сегодня, 28 августа

Предстоящая неделя может быть сложной во многих отношениях, учитывая хаос и волнение. Идите против голоса в вашей голове, который говорит, что вы сражаетесь в уже проигранной битве и стойте на своем.

Вам может понадобиться немного больше времени, чтобы добраться до желаемого пункта назначения, но это не значит, что вы в конечном итоге не доберетесь туда. Доверьтесь процессу.

Космический совет: вы найдете способ победить ваши обстоятельства.

Весы — гороскоп на сегодня, 28 августа

Если бы мы не споткнулись и не падали время от времени, мы бы не выросли, Весы.

Не позволяйте неудачам сбить вас с толку. У вас итак много препятствий на пути. Каждый раз, когда вы чувствуете, что застряли в своих текущих проблемах, сделайте глубокий вдох, вызовите свою духовную команду и вспомните, кто вы есть.

Космический совет: вы дойдете до финиша, несмотря на невзгоды.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 28 августа

Все, что блестит, на самом деле - золото. Кто-то из вашего круга души может предложить вам новый проект или предложить сотрудничество. Пусть ваши сердца и умы встретятся на этой неделе, Скорпион.

На вашем пути большая магия. Их перспектива также может помочь вам возродить новый проект или получить свежую информацию о чем-то, что какое-то время казалось тусклым. Просто установите условия с самого начала, чтобы все были на одном пути.

Космический совет: творчество и сотрудничество на картах для вас.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 28 августа

Вы радость. Вы любовь. Вы мир. Вы позитив. Вы луч солнечного света в мире темных облаков. Продолжайте вибрировать выше и быть источником тепла для окружающих.

Вещи, которы важно сделать сегодня: праздновать любовь в ее бесчисленных формах. Когда вы в последний раз брали маму на коктейль или рассказывали своим лучшим друзьям, насколько они особенные? Маленькие жесты имеют большое значение, Стрелец.

Космический совет: только хорошие флюиды.

Козерог — гороскоп на сегодня, 28 августа

Из тьмы в свет, Козерог. Эта неделя обещает принести много радостных новостей. Скажем так, у вас сегодня будет больше, чем одна причина оказаться за стойкой бара. Когда вы это сделаете, подумайте о сотруднике, с которым вы могли непреднамеренно сжечь мосты. Приготовьте им зелье мира и сделайте честную попытку попасть на одну и ту же страницу. Космический совет: многие радостные вести приходят к вам.

Водолей — гороскоп на сегодня, 28 августа

Бизнес развивается лучше, чем когда-либо. Некоторые из вас могут быть свидетелями огромного увеличения прибыли. Помните, что научиться зарабатывать деньги для вас так же важно, как и их тратить.

Не поддавайтесь желанию потратить все это сразу. Сосредоточьтесь на инвестировании своего богатства в правильных местах. Что, если это секрет того, как жить более процветающей жизнью?

Космический совет: научитесь заставлять ваши деньги работать на вас.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 28 августа

Готовы написать еще одну историю успеха? Власть и престиж - это ваше право сохранить. Кроме того, денежные вознаграждения, которые сделают ваш банковский счет наполненным гордостью.

Но этот разговор больше о том, что вы можете потерять в сделке. Ваше психическое и физическое здоровье так же важно, как и его улучшение. В мире, который постоянно ожидает, что вы будете в пути, выделите себе время, необходимое для нажатия кнопки сброса.

Космический совет: вы только что завершили значительное путешествие. Позвольте себе время, необходимое для отдыха.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по 1 сентября.