«Эротично, но не пошло!» Дайнеко поделилась снимком из ванной

Виктория Дайнеко решила поделиться с почти миллионной Instagram-аудиторией подписчиков соблазнительным снимком в ванне. На черно-белом фото певица позирует обнаженной, нежась в пене. Публикацию звезда сопроводила размышлениями о том, что личная жизнь не должна становиться публичной.

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«Странная мода, все подробности личной жизни людей публикуются с таким энтузиазмом, что теперь модно снимать влоги, где пары просто устраивают реалити-шоу из своей жизни», — отметила знаменитость.

Instagram @victoriadaineko

По словам Виктории Дайнеко, она ни за что не станет делиться подробностями личной жизни с общественностью. По мнению исполнительницы, уж лучше выставлять откровенные фотографии, чем распространяться о делах в своей семье.

«Даже такие фотографии меня смущают меньше. Хотя нет, эти фото меня не смущают совсем», — заявила певица.

Поклонники знаменитости оценили «горячую» публикацию любимицы и поспешили осыпать ее лестными комментариями.

«Кошка»;

«Эротично, но не пошло!»

«Богиня!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Дайнеко выложила в сеть фото без фильтра и макияжа.