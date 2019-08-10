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  4. «Куда ты дела Вику?» Дайнеко выложила в сеть фото без фильтра и макияжа

«Куда ты дела Вику?» Дайнеко выложила в сеть фото без фильтра и макияжа

, 16:54 Фото 464

Звезда опубликовала фото, сделанное во время отпуска во Флориде.

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Фото, видео : Instagram @victoriadaineko

Виктория Дайнеко, отдыхающая сейчас на побережье американской Флориды, продемонстрировала, что может себе позволить предстать перед поклонниками в своем естественном виде. На своей странице в Instagram певица выложила селфи, на котором показала лицо крупным планом без макияжа.

«Без фильтра. Без макияжа. Только хорошие флюиды», — подписала снимок Виктория.

Instagram @victoriadaineko

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Большинство подписчиков естественная красота 32-летней артистки привела в восторг, пишут Дни.ру.

«Боже, ну хоть кто-то не увеличивает губы и не закалывается ботоксом. Прекрасная естественность»;

«Очень красивая девушка! Милая, нежная и настоящая! Все свое! Браво! Все от природы!»

«Красивые глаза и сладкие губы, еще сокрушающий взгляд!», — восхищаются фанаты.

Однако нашлись и те, кто считает, что показываться на людях без косметики не должна ни одна уважающая себя девушка.

«Капец, выглядит как моя соседка, естественная такая, только у соседки губы чуть пухлее»;

«Ты кто??? Куда ты дела Вику??????» — пишут они.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Виктория Дайнеко уже публиковала необработанные компьютерной программой снимки в бикини, на которых видны как достоинства ее фигуры, так и все недостатки кожи.

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