Почему отдыхавшая на Средиземноморье Анастасия Волочкова вдруг резко сбросила вес?

Стройные ноги, тонкая талия, подтянутый живот. Анастасия Волочкова подписывает видео: «Когда есть, что показать…». И она безусловна права! Но внимательные подписчики заметили, что меняются не только размеры купальников Анастасии, но и ее параметры. Почему танцовщица стремительно худеет? Постоянные тренировки, диета или стресс? И как получилось, что на роскошном теле Анастасии может появиться огромный шрам? Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

На это раз балерина решила провести отпуск в солнечной Греции. Там она нежилась в Средиземном море, расслаблялась на массажных процедурах и, конечно же, радовала подписчиков фотографиями своих шпагатов в самых необычных местах.

Несмотря на то, что Анастасия всегда обладала стройной фигурой, поклонники начали замечать: Волочкова теряет килограммы прямо на глазах! Достаточно посмотреть на ее фотографии до поездки и после.

На фото Анастасия Волочкова до поездки. Instagram @volochkova_art

Сама Анастасия кокетливо делится в социальных сетях новым режимом питания. Не забывает балерина и похвалить себя за успешный результат.

Фото: Похудевшая Анастасия Волочкова. Instagram @volochkova_art

Только один из пунктов насторожил преданных поклонников Анастасии. Судя по посту на странице танцовщицы, из-за погони за стройностью у нее появились проблемы со здоровьем!

Анастасия Волочкова под одним из постов: «Если честно, я вчера чуть в обморок не упала от нагрузки на жаре и от голода. Я же не ем практически. Но зато я в форме, стройная».

Несмотря на акклиматизацию и тяжелые условия для тренировок, балерина не нарушала свой привычный образ жизни. Специально для отдыхающих Анастасия провела мастер-класс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Авг 2019 в 11:55 PDT

Волочкова так много работала, что получила травму. Балерина поделилась роликом, на котором можно рассмотреть открытую рану на ее колене. Боль была столь сильной, что Анастасия не сдерживала эмоций.

По словам специалистов, реабилитация может занять несколько недель!

Владимир Цуканов, ортопед: «Травма может быть действительно расценена как ссадина. Она может привести к более тяжелым повреждением сустава и к значительно другим срокам реабилитации, то есть это может быть порядка трех-четырех недель от момента получения травмы».

Однако травма — это не самое страшное. Организм Анастасии серьезно ослаблен из-за строгой диеты, утверждают врачи. По мнению специалистов, она похудела не меньше, чем на десять килограммов! Для балерины — это слишком много, раньше ее вес и так соответствовал норме. Сейчас Волочкова — это всего 53 килограмма красоты при росте 172 сантиметра.

Наталья Кобизская, диетолог: «Ей нужно скорректировать питание и постараться следить за тем, чтобы она не теряла, не продолжала терять так активно вес. Потому что это может привести к такому заболеванию, как нервная анорексия».

В чем истинная причина похудения? Ведь балерина всегда много тренировалась и питалась очень умеренно. Возможно, она скрывает от подписчиков грядущие перемены? Друг Анастасии Артур Решетов считает: Волочкова занялась собой ради избранника! Но немного перестаралась.

«Каждая женщина старается выглядеть хорошо для своего мужчины, и, возможно, Анастасия села на диету; она хочет привлекательно выглядеть».

Но ни травма, ни отсутствие килограммов на талии и бедрах не мешают Анастасии по-прежнему выглядеть роскошно. Заживающую рану Волочкова спрятала под элегантными тренировочными брюками клеш и уже провела первую тренировку в Москве! Программа Пятого канала «Светская хроника» желает балерине скорейшего выздоровления и надеется, что новые творческие эксперименты не заставят себя долго ждать. Главное, чтобы они были не в ущерб здоровью.

С кем встречалась Анастасия Волочкова? Почему ушла из политики? Как интимные снимки с ее участием попали в интернет? Читайте об этом в звездной биографии балерины на 5-tv.ru.