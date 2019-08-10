Волочкова измерила шпагатом расстояние между кушетками в массажном салоне

Поклонники уже привыкли, что Анастасия Волочкова садится на шпагат практически в любой ситуации и в совершенно неожиданных местах. Балерина измеряла своей растяжкой яхты на курортах, футбольные ворота, баню и так далее. Фотоотчет своих путешествий знаменитость традиционно размещает в своем Instagram.

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На этот раз местом для новых «спортивных достижений» стал массажный салон. Своим шпагатом Волочкова «измерила» расстояние между кушетками и продемонстрировала новый купальник, который по признанию артистки, позволяет такую растяжку.

«Мой шпагат позволяет мне сидеть одновременно не только на двух стульях, но и на двух массажных кушетках», — написала Анастасия.

Instagram @volochkova_art

К сожалению, узнать, что думают по этому поводу ее фолловеры не представляется возможным. Волочкова, которой надоела критика хейтеров, уже давно закрыла возможность комментировать свои публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала чудеса акробатики с таинственным брюнетом.