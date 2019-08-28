Pornhub снял «самое грязное порно в истории»

Порнопортал Pornhab снял видео для взрослых под названием «Самое грязное порно в истории». Тем самым производители контента для взрослых решили привлечь внимание пользователей к проблемам загрязнения мирового океана, сообщает портал Dezeen.com.
На кадрах ролика порноактеры придаются любовных утехам на пляже среди мусорных куч, которые в этот момент разгребают сотрудники Pornhab в защитных костюмах.
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По его словам, именно по этой причине в Pornhub приняли решение использовать свою интернет-платформу для увеличения экологической осведомленности жителей планеты, в частности подрастающего поколения.
Часть средств, полученных от просмотров видео, компания будет направлять в некоммерческую организацию, реализующую проекты по очистке океанов от пластика.
С содержанием ролика можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что WWF запустил самый длинный за историю человечества стрим. 450 лет зрители будут наблюдать, как разлагается в воде пластиковая бутылка.