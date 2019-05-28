WWF запустил самый длинный за историю человечества стрим

Самую продолжительную в истории человечества онлайн-трансляцию запустил Всемирный фонд дикой природы (WWF).

В прямом эфире можно наблюдать за тем, как разлагается в воде пластиковая бутылка. Организаторы заявили — трансляция будет идти непрерывно 450 лет! Именно столько необходимо, чтобы пластик полностью растворился.

Таким образом экологи хотят привлечь внимание человечества к проблеме загрязнения Мирового океана. Некоторые страны уже прислушались. Через два года в Евросоюзе собираются полностью запретить производство одноразовой пластиковой посуды.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вслед за Европой Минприроды готовит запрет на одноразовую пластиковую посуду и в России. А представители отечественного шоу-бизнеса оригинально подходят к вопросу привлечения внимания к экологии. Например, Тина Канделаки для этого использовала откровенное декольте.