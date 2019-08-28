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  4. 46-летняя Мария Миронова призналась, что ждет ребенка — видео

46-летняя Мария Миронова призналась, что ждет ребенка — видео

, 16:23 Видео 393

Актриса опубликовала в соцсетях видео, из которого фанаты сделали вывод, что счастливое событие должно произойти через несколько месяцев.

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Фото, видео : Instagram @mariya_mironova_actress

Актриса театра и кино Мария Миронова в свои 46 лет ждет второго ребенка. В этом она призналась в своем аккаунте в Instagram.

«Какое же это чудное время в ожидании новой жизни. Время течет так медленно, как в детстве. В начале ты волнуешься, переживаешь, хочешь поторопить, живешь в будущем. А потом в какой-то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьется, хотя еще не родилась. И этот момент „здесь и сейчас“ самый прекрасный и единственно настоящий», — написала артистка.

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Instagram @mariya_mironova_actress

А в сторис на ее странице появилось видео, снятое во время отдыха в Греции, из которого поклонники сделали вывод, что счастливое событие должно произойти через несколько месяцев. Поклонники в комментариях наперебой поздравляют Миронову и желают здоровья ей и малышу.

У дочери знаменитого советского актера Андрея Миронова есть взрослый сын, тоже Андрей. Ему 27 лет и он работает в театре имени Вахтангова.

Как пишут Дни.ру, с его отцом, президентом телекомпании World Fashion Channel International Игорем Удаловым, Мария познакомилась еще в детстве, во время съемок фильма «Сказка странствий», главную роль в котором играл ее отец. Однако брак продлился недолго, пара рассталась. Кто отец второго ребенка Мироновой — неизвестно, о своей личной жизни актриса предпочитает не распространяться.

С кем встречалась ? Почему ушла из политики? Как интимные снимки с ее участием попали в интернет? Читайте об этом в звездной биографии балерины на 5-tv.ru.

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