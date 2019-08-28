Актриса театра и кино Мария Миронова в свои 46 лет ждет второго ребенка. В этом она призналась в своем аккаунте в Instagram.
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А в сторис на ее странице появилось видео, снятое во время отдыха в Греции, из которого поклонники сделали вывод, что счастливое событие должно произойти через несколько месяцев. Поклонники в комментариях наперебой поздравляют Миронову и желают здоровья ей и малышу.
У дочери знаменитого советского актера Андрея Миронова есть взрослый сын, тоже Андрей. Ему 27 лет и он работает в театре имени Вахтангова.
Как пишут Дни.ру, с его отцом, президентом телекомпании World Fashion Channel International Игорем Удаловым, Мария познакомилась еще в детстве, во время съемок фильма «Сказка странствий», главную роль в котором играл ее отец. Однако брак продлился недолго, пара рассталась. Кто отец второго ребенка Мироновой — неизвестно, о своей личной жизни актриса предпочитает не распространяться.
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