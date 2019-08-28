Американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун потрясающе выглядит для своего возраста. 61-летняя знаменитость не перестает удивлять поклонников свежим и подтянутым видом. На этот раз голливудская звезда разместила в Instagram совместные снимки со своим псом Джо. Трогательные фото кинодива опубликовала в связи с празднованием Национального дня собаки в Америке. Однако поклонников впечатлил вовсе не симпатичный пес артистки, а то, насколько хорошо она сохранилась.

«Эротично, но не пошло!» Дайнеко поделилась снимком из ванной

Instagram @sharonstone

Подписчики Шэрон Стоун не смогли пройти мимо комментариев под публикацией знаменитости и оставили ей кучу лестных сообщений.

«Люблю естественные фото! Красивые ножки — признак активной девушки! Продолжай!»

«Ты самая сказочная женщина на свете!»

«Такая красивая натуральная женщина», — написали фолловеры.

Однако многие пользователи соцсети всерьез начали переживать за стройные ноги кумира — голени Шэрон Стоун сплошь покрыты синячками и ссадинами. Некоторые юзеры предположили — актриса получила мини-травмы во время прогулок с непоседливым домашним питомцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шэрон Стоун обнажилась для журнала Vogue.