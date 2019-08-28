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«Я календарь перевернуууу» — Шуфутинский анонсировал концерт 3 сентября

, 16:37 Видео 134

Звезда отечественного шансона не мог пропустить знаковую дату, о которой поет вся страна в начале осени.

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Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев, Instagram @mikhail.shufutinsky

Российский шансонье Михаил Шуфутинский готовится к очередному 3 сентября в своей творческой карьере.

Артист, который поет композицию о перевернутом календаре, анонсировал концерт в Москве в день, ассоциирующийся у россиян именно с Шуфутинским. Михаил Захарович записал даже видеообращение на своей странице в Instagram.

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«Друзья мои, совсем скоро 3 сентября! День прощания… День, когда горят костры рябин… Горят костры обещаний… День, когда я совсем один… Но я не хочу быть совсем один в этом день! Вообще не хочу быть один — хочу быть с вами», — заявил певец.

Подписчики артиста синхронно повторили всем известное «Я календарь перевернуууу, и снова третье сентября!» в комментариях.

«Пора уже 3 сентября внести в российский календарь праздников», — предложил один из них.

В прошлом году шлягер Шуфутинского «Третье сентября» отметил 25-летие и возглавил российские хит-парады, обойдя по количеству прослушиваний песни самых популярных зарубежных исполнителей. В некоторых городах прошли флешмобы и акции.

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