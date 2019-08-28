Российский шансонье Михаил Шуфутинский готовится к очередному 3 сентября в своей творческой карьере.
Артист, который поет композицию о перевернутом календаре, анонсировал концерт в Москве в день, ассоциирующийся у россиян именно с Шуфутинским. Михаил Захарович записал даже видеообращение на своей странице в Instagram.
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Подписчики артиста синхронно повторили всем известное «Я календарь перевернуууу, и снова третье сентября!» в комментариях.
«Пора уже 3 сентября внести в российский календарь праздников», — предложил один из них.
В прошлом году шлягер Шуфутинского «Третье сентября» отметил 25-летие и возглавил российские хит-парады, обойдя по количеству прослушиваний песни самых популярных зарубежных исполнителей. В некоторых городах прошли флешмобы и акции.