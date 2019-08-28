Эмир Кустурица на русском языке пожелал удачи участникам Венецианского фестиваля

Режиссер Эмир Кустурица стал одним из членов жюри на 76-м Венецианском кинофестивале. Именитый серб в интервью 5-tv.ru на русском языке пожелал удачи всем участникам киносмотрин и вспомнил, как в 1998 году получил «Малого золотого льва» за картину «Черная кошка, белый кот» именно на этом фестивале.

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«Я хочу, чтобы в этой категории были люди, которые приезжают», — сказал Кустурица о новичках Венецианского фестиваля.

Программа фестиваля в Венеции в 2019 году пестрит именами суперзвезд мирового кинематографа — Брэд Питт, Роберт Паттинсон, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и многие другие.

Питт представит в Венеции фантастическую картину «К звездам» (Ad Astra) режиссера Джеймса Грея. Голливудский красавчик играет астронавта, который путешествует по Галактике в поисках отца.

В этом году в рамках кинофорума покажут нового «Джокера» от режиссера Тодда Филлипса. Главную роль в одном из самых ожидаемых фильмов сыграет Хоакин Феникс, которому уже предрекают «Оскар» за эту работу.

Японский режиссер Хирокадзу Корээда, сразивший Канны в прошлом году лентой «Магазинные воришки», привез в Венецию фильм «Правда» с Катрин Денев.

Итальянский маэстро Паоло Соррентино представит публике и членам жюри своего «Нового Папу» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем. Сериал имел ошеломительный успех, а его поклонники ждут не дождутся продолжения истории. Проект Netflix «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон так же отмечен кинокритиками как потенциальный призер Венецианского фестиваля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сюрпризах российского фестиваля «Окно в Европу».