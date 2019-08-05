«Окно в Европу»: Какие сюрпризы приготовили зрителям организаторы кинофестиваля

, 8:57 Эфирная новость 26

В этом году киносмотр посвятили памяти Ролана Быкова. Осенью 90 лет со дня рождения выдающегося актера и режиссера.

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Фото, видео : 5-tv.ru, instagram @juliaperesild

В Выборге вновь открыли «Окно в Европу»: фестиваль российского кино в самом разгаре. В этом году он посвящен 90-летию выдающегося актера и режиссера Ролана Быкова. Большой друг фестиваля часто бывал здесь.

130 фильмов. Самые разные жанры — игровые, документальные, анимационные. Каждый день –сюрпризы.

Фестиваль «Окно в Европу» в первую очередь для думающего зрителя. Блокбастеры и боевики уступают место авторскому кино. И билетов на премьеры не достать.

Право «жюрить» получили зрители. Какие еще опыты и эксперименты будут ставить в творческой лаборатории? Узнала Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге прошел фестиваль дебютного кино.

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