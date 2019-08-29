Большинство Зеленского: Верховная Рада Украины впервые соберется в новом составе

На Украине в четверг, 29 августа, впервые соберется Верховная Рада нового девятого созыва. Присягу примут 424 депутата.

Подавляющее большинство у представителей партии президента Владимира Зеленского «Слуга Народа», их больше 250-ти человек. То есть, чтобы принимать необходимые законы, не нужно вступать с кем-либо в коалицию. Такая ситуация впервые сложилась за всю историю Незалежной. Поэтому не исключено, что уже сегодня народные депутаты назначат нового премьера и ключевых министров.

Кроме того, ещё до начала сессии поступило предложение сформировать парламентскую комиссию для расследования преступлений экс-президента Петра Порошенко. Изучить его финансовые махинации на высшем уровне предложил оппозиционный депутат Владимир Рабинович.

А от простых украинцев поступило необычное предложение — гимн страны необходимо изменить. Нынешний уж слишком похож на реквием, поэтому необходимо написать новую музыку, более бодрую и позитивную.