Украина за один день лишилась десяти МиГ-29

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 56 0

В Минобороны рассказали о результатах применения комплексов С-400 «Триумф» в зоне боевых действий.

С-400 сбили 10 МиГ-29 ВСУ за день

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Popsuevich

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Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» ВС РФ за один день сбили десять украинских истребителей МиГ-29. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Минобороны России «Военная мысль».

В материале, соавтором которого стал начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков, отмечается, что результат был зафиксирован в 2023 году при использовании возможностей комплексов для поражения воздушных целей на больших дистанциях. Авторы статьи назвали итоги первых таких применений С-400 в условиях специальной военной операции одними из наиболее результативных.

«За день было сбито 10 украинских МиГ-29, а за неделю (без уточнения типов) 24 самолета», — говорится в публикации.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» поступила на вооружение российской армии в 2007 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удар по предприятию в Киеве, где выпускались комплектующие для ракет ВСУ. Также были поражены объекты, связанные с производством компонентов для беспилотников.

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