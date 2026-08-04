Собянин сообщил о 14-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили к вечеру 4 августа 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

По словам градоначальника, атаку беспилотников отражали в течение дня. Первые сообщения о сбитых аппаратах появились около 14:00. Позже мэр несколько раз сообщил о новых случаях уничтожения БПЛА.

В общей сложности было ликвидировано несколько групп беспилотников. В частности, сначала сообщалось о четырех сбитых аппаратах, затем еще о двух. Позже силы ПВО уничтожили три, а затем еще два беспилотника. В 19:00 появилась информация о ликвидации двух воздушных целей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в течение июля в сторону Московского региона были направлены более шести тысяч беспилотников. По данным властей, с 1 по 31 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 780 аппаратов на подлете к столице. Остальные беспилотники были ликвидированы на дальних подступах.

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