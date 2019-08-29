ФСБ: В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в подготовке теракта

Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили тайник с взрывными устройствами в лесном массиве Кабардино-Балкарии. Также силами ведомства был задержан подозреваемый в подготовке террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и госструктур.

В лесах Урванского района КБР, в ходе отработки оперативной информации, силовики обнаружили два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности.

« В связи с опасностью транспортировки взрывные устройства были обезврежены на месте специалистами-взрывотехниками », — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ совместно с сотрудниками полиции установили личность и задержали подозреваемого в изготовлении взрывных устройств, найденных в тайнике. Задержанный оказался местным жителем, ранее судимым за преступление, связанное с террористической деятельностью. Подозреваемый уже дал признательные показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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