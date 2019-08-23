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  4. Видео ликвидации экстремистской ячейки в Калужской области

Видео ликвидации экстремистской ячейки в Калужской области

, 14:29 Видео 17

Силовики задержали шестерых уроженцев государств Центральной Азии, финансирующих боевиков с Сирии.

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Фото, видео : ФСБ РФ, www.globallookpress.com

Тема:
Война в Сирии 4299

Сотрудники ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность экстремистской ячейки в Калужской области, которая осуществляла финансирование боевиков «Исламского государства»* в Сирии.

Силовики задержали шестерых уроженцев стран Центральной Азии в рамках возбужденного уголовного дела. Члены тайной организации собирали деньги для организации террористических актов в САР.

В начале августа 2019 года во Владимирской области были обезврежены участники подпольной террористической ячейки, планировавшие нападение на одну из воинских частей.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Ростовской области, где были задержаны члены ИГ*.

* — запрещена в РФ.

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