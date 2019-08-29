Певец Филипп Киркоров обрушился с нецензурной лексикой на организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Артисту не понравилось, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному изначально графику.

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В результате Киркоров пригрозил персоналу, что пока он не отрепетирует свой номер, шоу не начнется. Один из присутствующих в это время на площадке снял происходящее на камеру и выложил в сеть. Поклонники певца, увидев такие кадры, начали его оправдывать. По их мнению, Филипп Киркоров разозлился по совершенно справедливой причине.

«Все окей, нормальный рабочий процесс. Ничего необычного. Он профессионал и требует, чтобы все к делу относились ответственно. Молодец», — прокомментировал один из них.

«И что? Он тоже человек. Всего лишь рабочий момент», — добавил другой.

«Он пахарь», — поддержал еще один юзер.

Однако некоторые пользователи все же высказывали недовольство подобным поведением, но, как ни странно, оказались в меньшинстве.

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