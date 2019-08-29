  1. Пятый канал
  4. Россия выплатит Совету Европы взносы за 2017–2018 годы

Россия выплатит Совету Европы взносы за 2017–2018 годы

, 19:03 Видео 55

Задолженность Москвы составила более 54 миллионов евро.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Stefan Obermeier / www.globallookpress.com

Россия оплатит долг по членским взносам в бюджеты органов Совета Европы за 2017–2018 годы. Общая сумма за этот период составила 54,7 миллиона евро, и будет выделена по согласованию с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минспортом из средств федерального бюджета, пишет «Экономика сегодня».

В числе прочего эти средства пойдут в пенсионный резервный фонд СЕ, в Европейский молодежный фонд, Группу по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, Европейскую комиссию за демократию через право.

В июне 2017 года Москва приостановила выплаты до тех пор, пока права делегации в Парламентской ассамблее СЕ не будут восстановлены. Это произошло лишь в июне этого года, и в Страсбург были переведены 33 миллиона евро за 2019 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после возвращения РФ в ПАСЕ некоторые европейские политики призвали отменить антироссийские санкции.

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +13°
66.75
0.34 73.96
0.30
Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Последние новости

19:33
Новая страшилка о КНДР: Подлодка, стреляющая баллистическими ракетами
19:22
Частично парализованный Борис Моисеев оказался на грани финансового краха
19:11
Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
19:03
Россия выплатит Совету Европы взносы за 2017–2018 годы
18:56
«Новых случаев не выявлено»: Роспотребнадзор о ситуации с туберкулезом в детсаду в Петербурге
18:47
«Барселона» согласовала переход Неймара из «ПСЖ»

Сейчас читают

«Не запойный!»: Друг погибшего актера Числова об алкоголизме, ВИЧ и наследстве
«Решили пойти на обед!»: Стала известна причина выходки Киркорова на «Новой волне»
Журналистка, оскорбленная Киркоровым, возмущена скандалом на «Новой волне»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги