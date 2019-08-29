Россия выплатит Совету Европы взносы за 2017–2018 годы

Россия оплатит долг по членским взносам в бюджеты органов Совета Европы за 2017–2018 годы. Общая сумма за этот период составила 54,7 миллиона евро, и будет выделена по согласованию с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минспортом из средств федерального бюджета, пишет «Экономика сегодня».

В числе прочего эти средства пойдут в пенсионный резервный фонд СЕ, в Европейский молодежный фонд, Группу по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, Европейскую комиссию за демократию через право .

В июне 2017 года Москва приостановила выплаты до тех пор, пока права делегации в Парламентской ассамблее СЕ не будут восстановлены. Это произошло лишь в июне этого года, и в Страсбург были переведены 33 миллиона евро за 2019 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после возвращения РФ в ПАСЕ некоторые европейские политики призвали отменить антироссийские санкции.