Сергей Лазарев решил не помогать юной племяннице на сцене

Звезда отечественной эстрады Сергей Лазарев заявил, что не будет помогать своей племяннице Алине в ее творческой карьере, пишут Дни.ру.
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Об этом певец рассказал на песенном конкурсе «Новая волна» в Сочи, где находится в качестве артиста и члена жюри. В этом году на фестиваль приехала его любимая родственница. Сейчас Алине 15 лет, и она уже выросла из детского ансамбля «Непоседы», в котором провела несколько лет, как ее звездный дядя.
Лазарев отметил, что недавно Алина закончила курсы радиоведущих, а через год ей предстоит поступать в вуз.
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