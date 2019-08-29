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Сергей Лазарев решил не помогать юной племяннице на сцене

, 20:12 Видео 129

15-летняя Алина Лазарева уже переросла детский ансамбль «Непоседы» и продолжает заниматься творчеством.

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Фото, видео : Instagram @alinkalazer

Звезда отечественной эстрады Сергей Лазарев заявил, что не будет помогать своей племяннице Алине в ее творческой карьере, пишут Дни.ру.

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Об этом певец рассказал на песенном конкурсе «Новая волна» в Сочи, где находится в качестве артиста и члена жюри. В этом году на фестиваль приехала его любимая родственница. Сейчас Алине 15 лет, и она уже выросла из детского ансамбля «Непоседы», в котором провела несколько лет, как ее звездный дядя.

Instagram @alinkalazer

«Изначально сама решила стать участницей этого коллектива. Я не подталкивал и не протежировал. Никакого блата с моей стороны не было — Алина пошла на кастинг на общих основаниях. Помогать в карьере я тоже не буду — она должна сама определиться, по какому пути идти»— отмечает Сергей.

Лазарев отметил, что недавно Алина закончила курсы радиоведущих, а через год ей предстоит поступать в вуз.

«Я давно понял, что ориентироваться нужно только на свои собственные силы. В этой жизни, тем более в шоу-бизнесе, ни на кого надеяться нельзя. Я это точно знаю!» — добавил артист.

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