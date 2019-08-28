Мечта сбылась: Дочь Алсу пообщалась с певицей Билли Айлиш

Дочь певицы Алсу 11-летняя Микелла Абрамова активно ведет Instagram-аккаунт, где у нее уже более пятидесяти тысяч подписчиков. Недавно девочка опубликовала видео с американской певицей Билли Айлиш. Микелла поклонница 17-летней артистки и поэтому не смогла пропустить концерт своего кумира в московском «Мегаспорте».

Дочь Алсу рассказала, что даже успела немного пообщаться с Билли Айлиш за кулисами до начала выступления. Встретиться с американской звездой было давней мечтой девочки.

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«Я мечтаю о многом и сегодня сбылась одна моя мечта — я увидела мою самую любимую певицу Billie Eilish живьем, и даже состоялся небольшой диалог! 😆», — написала Микелла.

Подписчики поздравили дочь Алсу с исполнением мечты, а также отметили, что у Микеллы хороший английский.

«Поздравляю! Как говорится, мечта сбылась»;

«Поздравляю! 😍😍😍 Пусть мечты сбываются как можно чаще»;

«Какой классный у тебя английский😍»;

«Поздравляю! Я сама фанатка Билли и очень хотела бы увидеть ее 😊, тебе очень повезло», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал видео, где дочь Алсу Микелла Абрамова перепела хит Леди Гаги из фильма «Звезда родилась».