Участника шоу Comedy Woman Екатерина Варнава привела в замешательство своих поклонников новой публикацией в Instagram.

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На снимке телезвезда позирует с коротким черным каре и рассуждает на тему комфортного взаимодействия с людьми в сфере обслуживания. Екатерина призвала подписчиков уважительно относиться к другим, однако далеко не все восприняли посыл Варнавы.

Instagram @kativarnava

Большинство пользователей обсуждали новые длину и цвет волос артистки. Одни предположили, что это парик:

«Ниче так парик! Ну, если в нем комфортно и не жарко, то супер!»;

«Нет. это парик»;

«Да это не ваши волосы, я уверена что парик)» — написали озадаченные фолловеры. (Орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим.ред.).

Другим же показалось, что действительно Екатерина сменила прическу:

«Виктория Бэкхем прям»;

«😍😍 Красотаааа»;

«Огоо, прям глаз не оторвать❤️❤️😍»;

«Как идет такой образ! Просто супер, Франция ждет», — отметили фанаты. (Орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим.ред.).

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