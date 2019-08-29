Участника шоу Comedy Woman Екатерина Варнава привела в замешательство своих поклонников новой публикацией в Instagram.
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На снимке телезвезда позирует с коротким черным каре и рассуждает на тему комфортного взаимодействия с людьми в сфере обслуживания. Екатерина призвала подписчиков уважительно относиться к другим, однако далеко не все восприняли посыл Варнавы.
Большинство пользователей обсуждали новые длину и цвет волос артистки. Одни предположили, что это парик:
«Ниче так парик! Ну, если в нем комфортно и не жарко, то супер!»;
«Нет. это парик»;
«Да это не ваши волосы, я уверена что парик)» — написали озадаченные фолловеры. (Орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим.ред.).
Другим же показалось, что действительно Екатерина сменила прическу:
«Виктория Бэкхем прям»;
«😍😍 Красотаааа»;
«Огоо, прям глаз не оторвать❤️❤️😍»;
«Как идет такой образ! Просто супер, Франция ждет», — отметили фанаты. (Орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим.ред.).
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