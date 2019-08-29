Дима Билан закружил Яну Рудковскую в медленном танце под хит Аллы Пугачевой

Продюсер Яна Рудковская помимо работы на конкурсе «Новая волна» в Сочи не забывает отдыхать и дает волю положительным эмоциям. Она разместила в Instagram видео, на котором в сумраке под светомузыку танцует медленный танец в дружеских объятиях популярного певца Димы Билана.

В этот момент звучит хит Аллы Пугачевой «Прости, поверь», словам которой пара с удовольствием подпевает. Рудковская в подписи к ролику рассуждает о дружбе между мужчиной и женщиной.

« В детстве я была пацанкой, дружила в основном с мальчиками или девочками-спортсменками. Еще в школе все говорили про мой мужской характер. С многими друзьями моей юности я дружу и по сей день! А если брать из уже более взрослого периода времени, то, например, меня связывает многолетняя дружба с Иосифом Пригожиным — 13 лет, с Филиппом Киркоровым — 15 лет, с Димой Биланом — 15 лет! » — поделилась она.

Продюсер также рассказала, что со всеми этими людьми они регулярно созваниваются, встречаются, советуются. Она поинтересовалась у подписчиков, верят ли они в дружбу между полами.

В целом пользователи сошлись во мнении, что она вполне возможна, но тут встает вопрос, не возникнет ли недопонимания, а то и ревности со стороны второй половинки.

При этом ранее Рудковская рассказывала, что несколько лет назад встречалась с Биланом, и если бы у нее в свое время не сложились отношения с фигуристом Евгением Плющенко, его место занял бы певец.