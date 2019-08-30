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Сразу в нескольких региона Дальнего Востока ожидают очередной удар стихии

, 5:15 Эфирная новость 25

Уровень воды в ряде рек превышен на несколько метров. Общий ущерб от наводнения уже превысил 100 миллионов рублей.

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Фото, видео : Instagram @dmitrydkphoto, 5-tv.ru

На Дальнем Востоке сразу в нескольких регионах готовятся к очередному удару стихии. Под водой могут оказаться крупнейшие города.

Дополнительные средства и технику для укрепления дамб срочно перебросили в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Там уровень воды в реке превысил уровень в семь метров.

Новую волну подтоплений ждут и в Приморье, там объявлен режим ЧС. Здесь уровень воды в реках увеличился более чем на два метра. Наиболее значительное осложнение гидрологической ситуации специалисты краевого гидрометцентра отмечают в бассейне реки Раздольная.

В зоне бедствия почти полсотни поселков с населением десять тысяч человек. Общий ущерб от наводнения уже превысил 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как непрекращающиеся ливни повлияли на жизнь Владивостока.

 

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