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Как непрекращающиеся ливни повлияли на жизнь Владивостока?

, 16:29 Эфирная новость 48

Из-за подтопления аэропорта задержаны десятки авиарейсов.

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Фото, видео : ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3978

Во Владивостоке стремительно ухудшается ситуация. Утром в среду, 28 августа, из-за наводнения были задержаны десятки рейсов в аэропорту.

Воздушную гавань затопило из-за продолжительных ливней. Пассажиры вынуждены были носить багаж через озеро на парковку, где находились их машины. Вот только все автомобили стояли по пороги в воде.

На юге региона остановлено движение поездов, поскольку затопило железнодорожные пути. Но самая сложная ситуация сейчас в пригороде Владивостока — здесь вышли из берегов озера и реки. Подробности последствий ливней во Владивостоке — в видеосюжете Евгения Подтергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что улицы Мадрида превратились в бурные реки после сильного ливня.

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