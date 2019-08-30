Известная российская актриса Екатерина Шпица поведала поклонникам о своем серьезном заболевании, которое сейчас находится в стадии ремиссии. Как выяснилось, в детстве артистка страдала атопическим дерматитом.

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«У меня был диагностирован атопический дерматит в двухмесячном возрасте, я перенесла два отека Квинке (отек слизистой, кожи и подкожной клетчатки — Прим.ред.), и мои родители долгие годы искали специалиста, метод, лекарство, место, которые бы облегчили мучения…» — призналась Шпица в одном из постов в Instagram.

Instagram @katerinashpitsa

По словам актрисы, иногда у нее возникали настолько серьезные обострения, что хотелось сорвать с себя кожу. К 18 годам семье Екатерины Шпицы все же удалось найти решение, что до сих пор считается огромной победой. Однако, как отмечает артистка, расслабляться ни в коем случае нельзя. Сейчас Шпица придерживается особой системы питания и тщательно ухаживает за кожей.

Поклонники актрисы, в свою очередь, похвалили ее за потрясающую силу воли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Шпица впечатлила фанатов нарядом на красной дорожке.