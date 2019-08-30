«Правильно!»: Лена Миро поддержала Киркорова, обматерившего персонал «Новой волны»

Скандальный блогер Лена Миро поддержала певца Филиппа Киркорова, который обматерил техперсонал музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. По ее мнению, сотрудники фестиваля действительно обленились, и артист сорвался на них по делу.

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«Лично я совершенно спокойно отнеслась к матерным крикам исполнителя Филиппа Киркорова со сцены на репетиции выступления на „Новой волне“. Ленивый техперсонал, совокупляющий в рабочее время вола, решил, что настал обед, и нужно срочно уйти», — написала Миро в своем блоге.

Также она посетовала на то, что сейчас в России якобы никто не хочет работать, а все только и ждут каких-нибудь праздников и отпуск.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на которым слышны гневные крики Киркорова. Примечательно, что часть коллег по сцене также поддержала певца. Например, продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему иногда хочется «прибить людей».