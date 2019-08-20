  1. Пятый канал
  4. «Фея!» Катерина Шпица впечатлила фанатов нарядом на красной дорожке

«Фея!» Катерина Шпица впечатлила фанатов нарядом на красной дорожке

, 16:21 Фото 174

Актриса опубликовала в Instagram снимок в стильном платье необычного кроя, в котором покрасовалась на кинофестивале. Российскую знаменитость в очередной раз сравнили с Милой Йовович.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова, instagram @katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица, известная по фильмам «Экипаж» и «Завтрак у папы» опубликовала в Instagram фотографию с кинофестиваля короткого метра в Калининграде. На красной дорожке артистка предстала в голубом бальном платье необычного кроя с открытыми плечами. Поклонники пришли в восторг от элегантного наряда любимицы.

Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

«Люблю случайные стоп-кадры. Всегда хочется быть яркой и разной, как и каждый день этого чудесного и неповторимого кинофестиваля. А что за эмоция здесь, как бы вы назвали эту фотографию?», — подписала пост знаменитость.

instagram @katerinashpitsa

Подписчики Екатерины Шпицы тут же начали предполагать, на кого похожа звезда. Знаменитость сравнили с другими известными персонами, в частности, с Милой Йовович. Стоит отметить — 33-летняя российская актриса действительно «одно лицо» с 43-летней американской звездой. Также фанаты осыпали кумира комплиментами по поводу внешности и безупречного стиля.

«На Милу Йовович похожа»;

«Шикарная»;

«Шаловливый котенок!»

«Фея!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +14°
66.78
0.17 73.98
0.03
Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

Последние новости

16:49
В Кремле прокомментировали испытание крылатой ракеты в США, запрещенной ДРСМД
16:41
Дрель упала на голову женщины во время прогулки с ребенком в Москве
16:34
«Вся в папку!»Дочке Тимати сделали временные тату на лице и плече — фото
16:25
Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» открывается в Крыму — видео
16:21
«Фея!» Катерина Шпица впечатлила фанатов нарядом на красной дорожке
16:14
Фото: Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке

Сейчас читают

Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд в Новгородской области
Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать отношения с баскетболистом
«Русская кибератака» — Харламов призвал подписчиков массово троллить Сталлоне

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги