«Фея!» Катерина Шпица впечатлила фанатов нарядом на красной дорожке

Российская актриса Екатерина Шпица, известная по фильмам «Экипаж» и «Завтрак у папы» опубликовала в Instagram фотографию с кинофестиваля короткого метра в Калининграде. На красной дорожке артистка предстала в голубом бальном платье необычного кроя с открытыми плечами. Поклонники пришли в восторг от элегантного наряда любимицы.
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«Люблю случайные стоп-кадры. Всегда хочется быть яркой и разной, как и каждый день этого чудесного и неповторимого кинофестиваля. А что за эмоция здесь, как бы вы назвали эту фотографию?», — подписала пост знаменитость.
Подписчики Екатерины Шпицы тут же начали предполагать, на кого похожа звезда. Знаменитость сравнили с другими известными персонами, в частности, с Милой Йовович. Стоит отметить — 33-летняя российская актриса действительно «одно лицо» с 43-летней американской звездой. Также фанаты осыпали кумира комплиментами по поводу внешности и безупречного стиля.
«На Милу Йовович похожа»;
«Шикарная»;
«Шаловливый котенок!»
«Фея!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок.