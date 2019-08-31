«Муж планирует устроить мне ДТП»: Найдено письмо принцессы Дианы

Спустя 22 года с момента гибели принцессы Дианы поклонники и исследователи по всему миру до сих пор выдвигают всевозможные версии о причинах той роковой автомобильной аварии. Несмотря на официальную версию о несчастном случае, многие полагают, что к смерти любимицы публики мог быть причастен ее супруг принц Чарльз, ведь на тот момент он уже не особо скрывал отношений с Камиллой Паркер Боулз.

Британские исследователи-энтузиасты якобы обнаружили дневниковые заметки леди Ди, ее письма, а также показания свидетелей той аварии, пишет Woman.ru. Они пришли к выводу, что, судя по всему, смерть принцессы Уэльской была не просто не случайной, а была тщательно спланирована, и операцией руководил ее уже бывший на тот момент монарший супруг.

В сети появился отрывок из письма леди Ди.

« Мой муж планирует устроить ДТП с моей машиной. Сделать так, чтобы отказали тормоза или чтобы я получила серьезную травму головы. Тогда он может спокойно жениться », — якобы написала она.

Записку опубликовал бывший дворецкий принцессы Дианы — Пол Баррелл — в своей книге рукописное послание, которое якобы написала ему принцесса в октябре 1996-го года, чуть меньше, чем за год до своей гибели. Когда рукопись вышла в свет, две подруги леди Ди, заявили, что Баррелл подделал ее. Однако, как сообщает 7дней.ru, после проведенной экспертизы выяснилось, что записка подлинная. И теперь она значится как доказательство злонамерений Чарльза в книге «Диана: Дело раскрыто», которая вот-вот должна выйти в свет.

31 августа 1997 года принцесса Диана вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом насмерть разбились в автомобильной аварии в Париже. Ранее чета Сассекских Меган Маркл и принц Уильям почтили память принцессы Дианы.