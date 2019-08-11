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  4. Меган Маркл с мужем почтили память принцессы Дианы в Instagram

Меган Маркл с мужем почтили память принцессы Дианы в Instagram

, 5:42 48

В официальном аккаунте монаршей семьи появилась публикация с цитатой матери принца Гарри.

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Фото, видео : www.globallookpress.com/ CNP/ AdMedia

Меган Маркл и принц Гарри решили почтить память погибшей в автокатастрофе принцессы Дианы. В официальном аккаунте королевской семьи появился пост с цитатой покойной.

«Совершайте добро, не ожидая награды, и будьте уверенны в том, что в один прекрасный день кто-то может сделать то же самое для вас» — значится в публикации.

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От себя Меган и Гарри добавили, что слова имеют огромную силу, и именно поэтому они добавили эту цитату. Кроме этого монаршие особы пообещали, что будут периодически добавлять в свой аккаунт цитаты леди Ди.

«От представителей общественности до общественных деятелей, от преподавателей и студентов до молодых лидеров, мы начинаем с цитаты Дианы, принцессы Уэльской», — сказано в посте.

Instagram @sussexroyal

Чета Сассекских нередко делает отсылки в своих публикациях к погибшей. Так, например, в День Матери пара выложила фотографию, где герцогиня держит маленького Арчи, а на заднем фоне снимка было множество незабудок, которые обожала мать Гарри.

Принцесса Диана — бывшая супруга принца Чарльза и мать Гарри и Уильяма — погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Леди Ди занимает третье место в списке ста величайших британцев в истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в детстве принц Уильям запретил принцессе Диане выходить замуж второй раз.

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