Мать найденного мертвым мальчика в Башкирии дала признательные показания

В Башкирии мать пропавшего в ночь на 29 августа годовалого мальчика — Тимура Хабирова — дала признательные показания. Тело мертвого ребенка обнаружили неподалеку от дома, в котором проживала семья. По словам 28-летней женщины, она оставила младенца умирать в кустах крапивы. Об этом сообщает сайт KP.RU.

«Я его вынесла живого, вот в этом лиловом одеялке. Прямо за домом растет огромный куст крапивы — и я положила его в этот куст, а потом ушла домой спать», — рассказала мать погибшего ребенка.

На следующий день женщина, чтобы отвести от себя подозрения, сама обратилась в полицию, инсценировав загадочную пропажу малыша из собственной кроватки. В поисках младенца участвовали около сотни сотрудников полиции, спасатели и волонтеры поисковых отрядов.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Версия причастности матери к гибели годовалого ребенка отрабатывается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавший годовалый мальчик в Башкирии найден мертвым.