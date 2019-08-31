Пропавший годовалый мальчик в Башкирии найден мертвым

Пропавшего из колыбели годовалого малыша, которого искали всей Башкирией, нашли мертвым. Об этом на странице во ВКонтакте сообщили представители поискового движения «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р. Б».

В настояще время специалисты изучают обстоятельства смерти ребенка. Под подозрением находится и мать погибшего мальчика.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, с заявлением в полицию женщина пришла, после того, как утром не нашла ребенка в колыбели. Известно, что детей она воспитывает одна, а их отец проживает в другом городе республики. Также сообщалось, что накануне пропажи малыша женщина с ним поругалась.

В поисках принимали участие МВД, МЧС и добровольцы. Дело находится на личном контроле руководства СК РФ по Республике Башкортостан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Как сообщает сайт KP.RU, задержан отец малыша и его друг, а накануне мать ребенка призналась, что ночью якобы вынесла мальчика живым и положила в куст крапивы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.