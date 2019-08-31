Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 сентября

Неделя с 2 по 8 сентября выдастся довольно противоречивой. Рассеянность и идеализм будут бороться с приземленным мышлением и множеством срочных дел. Для одних знаков зодиака неделя станет очень позитивной, а для других — напряженной.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет правильно распределить свои силы.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается спокойный период. В середине недели вас ожидает энергетический подъем и хорошее самочувствие. В остальном планеты не создадут сильных влияний на вашу жизнь.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов очень гармоничная неделя. На этой неделе вы как никогда собраны и предприимчивы. Неделя очень хороша для предпринимательской деятельности и других занятий, связанных с получением выгоды.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов неделя выдастся напряженной. Вам могут мешать рассеянность, разбросанность и внутренний раздрай. Легко будут сбивать с толку любые отвлекающие факторы. Неделя может пройти непродуктивно, несмотря на энергичное состояние.

Рак — гороскоп на неделю

Раков ждет позитивная неделя. Вам хорошо удастся сочетать свои эмоции и переживания с практическими делами. Их на предстоящей неделе будет много. Но вы почувствуете гармонию в душе и будете энергичны и собраны, чтобы сделать все необходимое.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоят небольшие затруднения. Может мешать внутренняя неудовлетворенность из-за нереализованных амбиций. Все же в итоге удастся с этим справиться, опираясь на общий оптимизм, благородство и широту духа.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев исключительно насыщенная неделя. Вы сможете построить планы на ближайший год и энергично приступить к их исполнению. Планированию посвятите отдельное время. Энергии будет очень много, поэтому направьте ее в правильное русло.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов на предстоящей неделе будет противоречивое состояние: оптимизм и вера в себя с одной стороны и зажатость и депрессия — с другой. Они могут чередоваться. Поэтому заранее настройтесь на позитив, и тогда все получится.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов на этой неделе чувства и разум будут в гармонии. Вам удается все успеть и при этом излучать обаяние. Энергия недели благоприятствует и любовной сфере.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов на следующей неделе будет возникать множество мелких забот и препятствий. Они будут растрачивать все ваши силы и время, не давая взамен удовлетворения. Вам предстоит проверка того, насколько философски вы сможете отнестись к подобным препятствиям.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя будет очень продуктивной. Множество мелких дел приблизят вас к исполнению ваших планов. Звезды обещают хорошее самочувствие, обаяние и успех в личной жизни.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи на предстоящей неделе могут ощущать внутреннюю неудовлетворенность. Общий оптимизм и вера в себя помогут вам все же не унывать и уверенно смотреть в будущее.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя непростая. Вы можете ощущать разлад в чувствах, неудовлетворенность и обидчивость. Возможны конфликты, споры и даже скандалы. Конфликтный фон создают сразу несколько планет. Попытайтесь найти гармонию внутри себя.

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