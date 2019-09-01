Гороскоп на 1 сентября: Рыбы, отбросьте свои страхи!

Вам стоит сосредоточиться на своем будущем. Не копайтесь в прошлом. Отпустите все то, что вы уже не в силах изменить. Направьте всю свою энергию на достижение поставленных целей. Поверьте, вам есть над чем поработать! Мобилизуйте свои сверхспособности. Ваше главное отличие — достойное и качественно завершение любых начинаний.

Космический совет: не подстраивайтесь под других. В конечном итоге вашу индивидуальность оценят.

Близнецы, настала пора стать самими собой и полностью раскрепоститься. Не стоит бояться осуждений окружающих. Начните выкладывать в соцсети фотографии без фильтров. Снимите с себя так называемые слои обусловленности и не стремитесь быть похожим на кого-то. Будьте собой, и вы начнете чувствовать огромную радость. Не подстраивайтесь под других. В конечном итоге вашу индивидуальность оценят.

Очередной утомительный день, месяц, год?! Или попросту устали от жизни?! Тельцы, имейте в виду, что любого рода проблемы не стоит решать в одиночку. Позвольте себе обрести внутреннюю гармонию с собой. Научитесь получать удовольствие от мелочей. Например, налейте бокал вина, устройтесь поудобнее в кресле и посмотрите на мир со стороны.

Овны, прежде, чем взяться за решение существующих проблем, поищите в себе. Важно ощутить внутреннюю энергию, на которой вы вибрируете в данный момент. Результат будет зависеть от того, как вы настроены внутренне. Вам стоит помнить, что этот мир — всего лишь зеркало, в котором отражаются самые сокровенные помыслы. Главное — избавьтесь от внутренних противоречий.

Близнецы, настала пора стать самими собой и полностью раскрепоститься. Не стоит бояться осуждений окружающих. Львы, вы так и будете продолжать воспринимать происходящее только со своей колокольни, если не начнете прислушиваться к окружающим. Скорпионы, для вас наступило время для любви, еды и путешествий.

Лев — гороскоп на сегодня, 1 сентября

Львы, вы так и будете продолжать воспринимать происходящее только со своей колокольни, если не начнете прислушиваться к окружающим. Позвольте им высказаться и будьте внимательны к собеседникам. Вам стоит проявлять сдержанность в этом вопросе и помнить, что любовь, которая живет внутри вас, поможет справиться с любыми трудностями.

Космический совет: будьте внимательны и более сдержаны к собеседникам.

Дева — гороскоп на сегодня, 1 сентября

Продвижение самого себя — это та философия, которой вам, Девы, стоит придерживаться не только в личном, но и в профессиональном плане. Ищите работу?! Попросите близких и друзей помочь вам в этом, подключив свои связи. Сейчас самое время для новых начинаний. И, кстати, не ограничивайтесь географически. Мир — перед вами!

Космический совет: сейчас самое время для новых начинаний.

Весы — гороскоп на сегодня, 1 сентября

Приоритетная задача для Весов на сегодня — отдых! Съездите, например, на дачу, побудьте на свежем воздухе, поешьте фрукты. Одним словом, стоит расслабиться и остаться наедине с собой. Те обстоятельства, которые вас расстраивают по независящим причинам, постепенно сойдут на нет. Важно ненадолго отгородиться от всего негативного и позаботиться о себе.

Космический совет: важно ненадолго отгородиться от всего негативного и позаботиться о себе.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 1 сентября

Скорпионы, для вас наступило время для любви, еды и путешествий. Не важно где и как, главное — с кем. Постарайтесь найти для себя идеального компаньона и отправляйтесь покорять мир. В одном из живописных местечек, которые вы посетите, вполне можно устроить ночь грязных танцев и разврата.

Космический совет: постарайтесь найти для себя идеального компаньона и отправляйтесь покорять мир.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 1 сентября

Неудивительно, если вас, Стрельцы, хотя бы раз в жизни разочаровывали близкие. Вопрос в другом — как долго вы собираетесь держать в себе эту боль?! Эти негативные эмоции мешают вам открыть свое сердце для чего-то светлого и доброго. Забудьте, простите и, что называется, отпустите.

Сегодня надо перевернуть лист жизни, очистить сознание, чтобы увидеть большее.

Космический совет: простите тех, кто причинил вам боль.

Козерог — гороскоп на сегодня, 1 сентября

Сегодня не стоит бояться пробовать что-то новое. Будьте оптимистами, Козероги. Бросьте вызов внутренним ограничениям, и постоянно расширяйте границы собственных возможностей. То, что раньше казалось вам чем-то недостижимым, сейчас кажется полной ерундой. Никуда не придет тот, кто не сделал первый шаг. Это простая и древняя как наш мир мудрость — так почему бы вам к ней не прислушаться? Космический совет: бросьте вызов внутренним ограничениям и постоянно расширяйте границы собственных возможностей.

Водолей — гороскоп на сегодня, 1 сентября

Водолеи, ответы на вопросы, которые вы ищете, уже давно вами получены. Более внимательно покопайтесь в своем сознании. Научитесь доверять внутреннему голосу и гоните прочь от себя сомнения. Если вы понимаете, что очередная глава вашей жизни подходит к концу, то не задумываясь переверните страницу. Не старайтесь удержать то, что уже вам не принадлежит.

Космический совет: не старайтесь удержать то, что уже вам не принадлежит.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 1 сентября

Рыбы, как говорится, удача сопутствует только смельчакам. Отбросьте подальше свои страхи, тревоги и сделайте рывок вперед. Это касается не только повседневных забот, но и личной жизни. Если кто-то протягивает вам руку помощи, хватайтесь за нее и ничего не бойтесь.

Однако не доводите до безрассудства: смело идите вперед, но в голове держите путь на несколько шагов вперед. Это особенно важно в отношениях с близкими ближайшие несколько дней.

Космический совет: отбросьте подальше свои страхи, тревоги и сделайте рывок вперед.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 сентября.