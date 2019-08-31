Убийцу Роберта Кеннеди изрезали ножом в американской тюрьме

Убийцу кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник в исправительном учреждении имени Донована, расположенного недалеко от американского города Сан-Диего.

По информации издания, Сирхан Сирхан сейчас находится в медучреждении с ножевым ранением. В пятницу, 30 августа, он был найден сотрудниками тюрьмы и отправлен в городскую больницу. Состояние 75-летнего Сирхана оценивается как стабильное. Подозреваемый в нападении на убийцу Кеннеди помещен в изолятор. По данному факту проводится расследование.

Сирхан Сирхан в 1968 году был приговорен к пожизненному заключению. 5 июня этого же года он застрелил кандидата на пост президента США. В 1969 году его намеревались приговорить к смертной казни, но затем приговор был смягчен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22-летняя внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков.