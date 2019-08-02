22-летняя внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Известие о смерти одной из Кеннеди взбудоражило общественность. Многие считают, что их род подвержен проклятью. Сирша Кеннеди-Хилл — 22-летняя внучка Роберта Кеннеди — была найдена мертвой в фамильном поместье. Причиной смерти девушки названа передозировка наркотическими веществами. Врачи попытались спасти представительницу известного клана, однако было уже слишком поздно. Об этом сообщает Starhit.

«Наши сердца разбиты потерей нашей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждой и любовью», — поделились члены семьи Кеннеди.

Знаменитый клан Кеннеди на протяжении нескольких десятилетий порождает в обществе множество слухов, скандалов и тайн. Так, Джон Кеннеди — двоюродный дед погибшей от передозировки и 35-й президент США — был застрелен в собственной машине. Роберт Кеннеди — брат Джона — убит во время предвыборной компании. Отец Сирши Кеннеди отсидел в тюрьме 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что экстрасенсы считают Жаклин Кеннеди причастной к смерти Мэрилин Монро.