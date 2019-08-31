Россияне массово строчат сообщения под постами Джареда Лето в Instagram. Зачем?

Россияне напали на аккаунт американского актера и музыканта, вокалиста рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето. Артисту не повезло, что его фамилия на русском звучит как уходящее как раз сегодня время года. Это натолкнуло российского шоумена Гарика Харламова на интернет-флешмоб, чтобы попрощаться с летом.

Instagram @garikkharlamov

Российские пользователи соцсетей с энтузиазмом взялись за дело и за день под постом музыканта в Instagram появилось десятки тысяч комментариев на русском языке и сотни тысяч лайков.

Как отреагировал на такую атаку сам Джаред Лето, пока не ясно. Есть только предположения — опять-таки русскоязычных пользователей.

Instagram @jaredleto

«Вот Джаред ща сидит и не втупляет, в чем же он так провинился перед русскими»

«Щас будет звонить Гаге и просить перевести», — пишут комментаторы.

Публикуют также стихи о лете и рецепты блюд русской кухни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об атаке россиян на Instagram Леди Гаги, в которой приняли участие и некоторые знаменитости. Певица попала под удар после появления слухов, что именно она виновата в разводе российской модели Ирины Шейк с актером Брэдли Купером.