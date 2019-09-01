Французский гонщик команды BWT Arden Антуан Юбер погиб 31 августа в результате аварии на девятом этапе серии «Формула-2», сообщает «Экономика сегодня». После трагического инцидента организаторы соревнований отменили воскресную в Бельгии.

Антуан Юбер в ходе заезда потерял управление на выходе из поворота и на скорости врезался в отбойник. Ехавший следом американец Хуан Мануэль Корреа не среагировал вовремя и на полном ходу столкнулся с болидом французского пилота. От мощнейшего удара машину Антуана Юбера разнесло на части, а авто Корреа перевернулось.

К месту ЧП немедленно были отправлены бригады медиков, которые доставили пострадавших в больницу. Французский гонщик скончался от полученных травм. Состояние его соперника оценивается как стабильное.

Антуан Юбер родился в Лионе в 1996 году в семье известного во Франции гонщика Франсуа Юбера. Пилот занимал восьмую строчку в зачете «Формулы-2». Дважды выигрывал этапы Гран-при. Помимо прочего, Антуан Юбер является победителем чемпионата GP3.

Известно, что следующий этап серии «Формула-2» пройдет с 6 по 8 сентября в Италии.

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