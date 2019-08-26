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  4. Фаворит Гран-при Великобритании по мотогонкам потерял память после аварии

Фаворит Гран-при Великобритании по мотогонкам потерял память после аварии

, 8:01 Эфирная новость 49

Андреа Довициозо сразу после старта он на огромной скорости столкнулся с байком соперника.

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Фото, видео : Ian Hopgood, via www.imago-image / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Авария во время Гран-при Великобритании по мотогонкам едва не стоила жизни одному из лидеров чемпионата Андреа Довициозо.

Сразу после старта он на огромной скорости столкнулся с байком соперника, упал на асфальт, его мотоцикл загорелся. Сразу после аварии итальянец встал, врачи на трассе заметили только ушибы, но на всякий случай отправили гонщика в госпиталь.

Там выяснилось — у спортсмена кратковременная потеря памяти и сотрясение мозга. Сейчас пилот под наблюдением врачей, и пока неясно, как скоро его выпишут из больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты вручили огромный торт звезде «Формулы-1» Даниилу Квяту в честь рождения дочки.

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