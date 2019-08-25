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  4. Кристина Орбакайте отдала дочь Клавдию в спорт для миллионеров

Кристина Орбакайте отдала дочь Клавдию в спорт для миллионеров

, 12:04 Фото 32

Певица обожает играть в гольф и приобщает к этому ребенка.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Александр Кондратюк

Певица Кристина Орбакайте, как и многие селебрити, обожает играть в гольф. О своей любви к этому виду спорта она рассказывает подписчикам в Instagram. Каждый год знаменитость встречается со звездными друзьями в Юрмале на дружеском турнире. Постепенно к гольфу Орбакайте стала приобщать и семилетнюю дочь Клавдию.

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Instagram @orbakaite_k

Симпатией к элитному виду спорта девочка прониклась, глядя на свою мать. Кристина решила исполнить желание девочки, тем более что гольф развивает внимательность и сосредоточенность, а этих качеств так не хватает ребенку. Клава очень эмоциональна по природе, и ей трудно усидеть на месте.

Клавдия — третий ребенок Кристины Орбакайте и 40-летнего бизнесмена Михаила Земцова. Девочка появилась на свет в 2012 году в одной из американских клиник. Пара поженилась 14 лет назад. У Кристины еще есть два сына от предыдущих союзов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты и звезды рассуждают о совместимости Орбакайте с мужем.

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