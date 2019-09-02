«Как вам молодой отец?» Анфиса Чехова показала экс-супруга с малышом в коляске

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили расторгли брак два года назад. Теперь бывшие супруги вынуждены поддерживать приятельские отношения, чтобы их общий сын Соломон не страдал из-за развода родителей. Экс-пара встретилась на торжественной линейке, провожая ребенка в первый класс.

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Телеведущая разместила в Instagram множество фото и видео с праздничного мероприятия. В какой-то момент звезда опубликовала снимок ее бывшего супруга, позирующего с коляской, в которой сидит маленький ребенок.

«Как вам молодой отец?» — спросила у подписчиков знаменитость.

Вопрос о том, чей малыш сидит в коляске, остался открытым. Непонятно — то ли это ребенок Баблишвили от новой возлюбленной или же он просто «одолжил» младенца у знакомых для фотографии. Однако «новый наследник» экс-мужа Анфисы Чеховой взволновал поклонников телеведущей гораздо меньше, чем наряд ее бывшего спутника жизни.

«Одежда у папы Соломона не для 1 сентября. Так ходят на пляж, а не сына ведут в школу, караул!»

«Папу переоденьте, не на пляж идет, как-никак!»

«Ну, и видок у папаши», — возмутились подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова посвятила стихотворение фолловерам.