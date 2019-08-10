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  4. «Как с цепи сорвались!» Анфиса Чехова посвятила стихотворение фолловерам

«Как с цепи сорвались!» Анфиса Чехова посвятила стихотворение фолловерам

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Подписчики оценили литературный талант ведущей и согласились — в мире слишком много агрессии.

Фото : Instagram @achekhova

Телеведущая уже не раз делилась с подписчиками в Instagram своими литературными творениями. Очевидно Анфиса Чехова всерьез увлеклась поэзией. На этот раз звезда посвятила стихотворение хейтерам и отметила — денек у нее выдался не из простых.

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«Что-то в космосе происходит. Люди как с цепи сорвались!» — подписала пост звезда.

В стихе Анфиса Чехова просит людей не вмешиваться в личную жизнь других и оставлять свое мнение при себе.

Входя в эти двери, оставь свое мнение при себе!

Никто мы друг другу, но даже если б родными были,

Никто не обязан думать, как ты, на этой Земле.

Неси свою правду молча — тебя о ней не просили!

Несколько цитат из литературного творения Анфисы Чеховой особенно впечатлили подписчиков. Как например: «Советов не нужно, но если ты что-то мне хочешь дать, пусть это будут, прошу — любовь и терпение!». 

Поклонники Анфисы Чеховой пришли в восторг от ее поэтического таланта, некоторые даже пожаловались, что их день прошел не лучше, чем у знаменитости.

«Точно сегодня все агрессивные ужасно! Оказывается, не только вокруг меня»;

«О, Боги! Я думала только у меня сегодня такой день!»

«Вот соглашусь, сегодня явно что-то не то с людьми: агрессия и негатив со всех сторон!» — написали фолловеры.

Пост Анфиса Чехова опубликовала из стрелкового клуба — об этом говорит метка геолокации. Непонятно: артистка так пошутила или она всерьез готовится к «разборкам» с агрессорами и провокаторами.

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