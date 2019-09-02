Видео: Ирина Хакамада зажгла в шубе и мини-шортах на фестивале в США

Ирина Хакамада отдыхает в Америке на фестивале Burning Man. Писательница и бизнес-коуч опубликовала в Instagram необычные кадры с мероприятия. На видео она танцует под ритмы техно в дерзком и оригинальном наряде: голубой шубе, мини-шортах, сапожках, бандане, ковбойской шляпе и со светящейся гирляндой на шее. Фанаты 64-летней знаменитости пришли в восторг от образа «вечно молодой» писательницы.

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Поклонники Ирины Хакамады заметили — для своих лет тренер выглядит потрясающе — свежо и подтянуто. Стройные ножки звезды в джинсовых шортиках привели пользователей соцсети в восторг. Подписчики поспешили одарить знаменитость восторженными комплиментами в комментариях.

«Не сразу поняла, что это вы, безупречный прикид!»

«Вы супер-мега-бомба-класс! Вы настолько вливаетесь в любой образ, настолько всегда харизматичны!»

«Вы богиня!»

«Женщина-мечта!» — написали фолловеры.

Всего за пару часов ролик с Ириной Хакамадой в необычном образе набрал порядка 400 тысяч просмотров и 1,5 тысячи комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Хакамада поведала о разрыве «особенной» дочери с бойфрендом.