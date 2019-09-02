  1. Пятый канал
  4. Видео: Ирина Хакамада зажгла в шубе и мини-шортах на фестивале в США

Видео: Ирина Хакамада зажгла в шубе и мини-шортах на фестивале в США

, 12:52 Видео 2 504

Бизнес-коуч повеселилась в необычном наряде на Burning Man.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @irina_hakamada

Ирина Хакамада отдыхает в Америке на фестивале Burning Man. Писательница и бизнес-коуч опубликовала в Instagram необычные кадры с мероприятия. На видео она танцует под ритмы техно в дерзком и оригинальном наряде: голубой шубе, мини-шортах, сапожках, бандане, ковбойской шляпе и со светящейся гирляндой на шее. Фанаты 64-летней знаменитости пришли в восторг от образа «вечно молодой» писательницы.

«Приколисты»: Пугачева в восторге от зажигательных танцев Галкина и Вайкуле

Поклонники Ирины Хакамады заметили — для своих лет тренер выглядит потрясающе — свежо и подтянуто. Стройные ножки звезды в джинсовых шортиках привели пользователей соцсети в восторг. Подписчики поспешили одарить знаменитость восторженными комплиментами в комментариях.

«Не сразу поняла, что это вы, безупречный прикид!»

«Вы супер-мега-бомба-класс! Вы настолько вливаетесь в любой образ, настолько всегда харизматичны!»

«Вы богиня!»

«Женщина-мечта!» — написали фолловеры.

Всего за пару часов ролик с Ириной Хакамадой в необычном образе набрал порядка 400 тысяч просмотров и 1,5 тысячи комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Хакамада поведала о разрыве «особенной» дочери с бойфрендом.

Читайте также

+23° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Последние новости

13:45
Александр Розенбаум госпитализирован в Москве
13:37
Кристина Агилера тайно выступила на корпоративе в Москве
13:15
Петр Мамонов выписан из больницы под расписку супруги
13:04
Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного
12:52
Видео: Ирина Хакамада зажгла в шубе и мини-шортах на фестивале в США
12:42
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку

Сейчас читают

Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!
«Жгете!» Наргиз примерила образ «телочки» после извинений перед Валерией
Начался учебный год: Магические заговоры на отличные оценки и хорошую учебу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги